Екс-президент Словаччини покаже кримчанам «Калейдоскоп світу»

10 жовтня в Лівадійському палаці в Ялті відкриється персональна фотовиставка екс-президента Словаччини Рудольфа ШУСТЕРА.

Як повідомляє прес-служба мерії Ялти, основу виставки «Калейдоскоп світу» становлять фотографії з місць, в яких побував Р.ШУСТЕР. «Серед тих, що запам`яталися - Аляска, Бразилія, Ісландія, Казахстан, Китай і Крим», - повідомили в мерії.

Виставку «Калейдоскоп світу» відкриє Надзвичайний і Повноважний Посол Словаччини в Україні Урбан РУСНАК. В рамках відкриття виставки відбудеться презентація робіт фотохудожників Ялти, Криму, Києва, присвячених Великій Ялті.

Крім того, Р.ШУСТЕР за пропозицією ялтинського мера Сергія БРАЙКА проведе в Ялті свою творчу «фото-відпустку». Впродовж тижня за розробленою мерією програмою він відвідає найцікавіші місця Великої Ялти.

«Мені приємно було прийняти пропозицію мера Ялти провести творчу відпустку в жовтні у Великій Ялті і презентувати свою персональну фотовиставку «Калейдоскоп світу». Цим я хочу наголосити на значущості Криму в світовому калейдоскопі цікавих місць планети, а мої фотографії, зроблені у Великій Ялті, сподіваюся, стануть предметом не тільки окремої фотовиставки і книги, але й презентують Ялту всьому світу», - цитує слова Р.ШУСТЕРА прес-служба мерії Ялти.