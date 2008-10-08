Почесний консул Угорщини у Сімферополі отримав екзекватуру

16:20, 08 жовтня 2008
Крым
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Інформує прес-служба МЗС

Заступник міністра закордонних справ України Олександр КУПЧИШИН сьогодні вручив екзекватуру Почесному консулу Угорської Республіки у Сімферополі Віктору ПАВЛЕНКУ.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України. 

Вітаючи Почесного консула з призначенням, заступник міністра висловив упевнення у подальшому зміцненні добросусідських відносин між Україною та Угорською Республікою, посиленні українсько-угорських торговельно-економічних, науково-культурних і гуманітарних зв’язків.

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