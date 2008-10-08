Україна перетворюється на хуторянську державу - експерти

Україна неадекватно реагує на геополітичні зміни у світі, які спостерігаються зараз.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловлювали експерти у ході круглого столу “Після Евіану: світ у пошуках нового світового порядку” сьогодні у Києві.

Відкриваючи круглий стіл, його організатори – експерти Київського інституту проблем управління імені Горшеніна – наголосили, що цього тижня у світі відбуваються дві ключові події: на початку - міжнародна політична конференція в Евіані (Франція), де Україну представляв голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, і наприкінці – конференція «Діалог цивілізацій» на острові Родос (Греція), де держави-учасники шукатимуть моделі нового світового порядку.

Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО закликав присутніх обговорити, яке місце у цьому світовому порядку посяде Україна і яку роль в ньому зіграє.

К.БОНДАРЕНКО висловив думку, що «після проголошення незалежності Косово і Південної Абхазії порушився існуючий світовий порядок, і Гельсінські домовленості припинили діяти».

“Нині відкривається шлях до глобальних пертурбацій в світі. Це цікавить зараз усіх, крім українців, яких цікавить, хто буде Президентом і прем’єром, а світові проблеми обходять нас стороною. І це дуже тривожні симптоми – Україна маргіналізується і перетворюється на хуторянську державу замість того, щоб миттєво реагувати на зміни у світі і розвивати багатовекторність. Адже крім Росії, США і ЄС ще існують Бразилія, Китай та Латинська Америка», - відзначив він.

Лідер «Союзу лівих сил» Василь ВОЛГА вважає, що Україна відсторонилась від подій у світі. «Перебуваючи у ситуації масштабного переділу світу, ми встрибнули в шаровари й обклалися глечиками» - сказав він.

В.ВОЛГА вважає, що у світі нині відбувається криза всіх ліберальних теорій, теорій вільного ринку. За його словами, сьогодні про свої претензії на перерозподіл світового впливу заявили Бразилія, Росія, Індія і Китай. Саме ці країни можуть запропонувати таку модель економіки, яка вкрай потрібна Україні, і ця система вже захистила економіку Китаю у світовій кризі. “Ми маємо відмовитись від моделі вільного ліберального ринку, як такого, що призводить до криз, і повернутися до моделей економіки, притаманних соціал-демократичним і соціалістичним країнам. Держава має взяти на себе функції стандартизації та вироблення нових ринкових механізмів, використавши при цьому кращі здобутки вільного ринку», - наголошує лідер СЛС.

Президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ висловив думку, що сьогодні Росія намагається повернути собі статус наддержави. “З початку 21-го сторіччя вона діє вже не симетрично, а дзеркально щодо другої наддержави – США, що підтверджує війна у Грузії і проголошення Південної Осетії як відповідь на проголошення незалежності Косово”, - сказав він.

І.ЖДАНОВ зауважив, що і перше, і друге відбулось усупереч Гельсінським угодам. “І в цій ситуації перед Україною відкриваються далеко не райдужні перспективи: або стати сателітом Росії, або сателітом США, або намагатися вступити до ЄС і стати буферною зоною”, - наголосив І.ЖДАНОВ, зауваживши, що в будь-якому з варіантів доведеться поступатися частиною суверенітету.

“Тому, коли Президент говорить про дострокові вибори, виникає питання: чи прораховані при цьому для України усі ризики, які несе за собою світова економічна криза? Чи здатна Україна протистояти економічній депресії, на порозі якої ми перебуваємо? Переконаний, що ці проблеми є більш значущими, аніж поточні внутрішньополітичні конфлікти», - зазначив політолог.

Заступник директора Центру миру, конверсії та зовнішньої політики Олександр СУШКО відзначив, що у ситуації, коли з боку Європейського Союзу чітко заявлено про відсутність перспективи членства України найближчим часом, головне питання сьогодні: чи готова вітчизняна еліта об’єднатися і здійснювати непопулярні реформи, які вимагає угода про асоціацію з Євросоюзом?