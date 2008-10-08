Ющенко дав орден начальникові кримського Мін`юсту

Сьогодні - День юриста

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим Олену ФЕДОСЕНКО орденом княгині Ольги III ступеня. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті Глави держави. З нагоди Дня юриста В.ЮЩЕНКО також нагородив орденом княгині Ольги III ступеня завідуючу Першою сімферопольською державною нотаріальною конторою Ларису ІСАЄВУ. Президент нагородив орденами та почесними званнями працівників прокуратури, судів та інших юридичних установ з різних регіонів України.

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