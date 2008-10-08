Договори про спільну діяльність Shelton з ЧНГ у порядку

Кабінет міністрів України підтвердив дію договору про спільну діяльність між ДАТ «Чорноморнафтогаз» і компанією Shelton Canada.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Українського енергетичного форуму повідомив директор канадської компанії Ричард ЕДГАР.

«15 вересня ми одержали лист про те, що ті наші договори про спільну діяльність у повному порядку. Це було підтверджено Кабінетом міністрів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, ДАТ «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) заявило у червні про припинення договорів про спільну діяльність з канадською Shelton Canada Corp. і британською CBM Oil про спільну розробку західної частини шельфу Чорного моря. Договори було припинено на доручення уряду.

Нагадаємо, НАК ”Нафтогаз України” і CBM Oil підписали меморандум про наміри щодо співпраці з метою геологічного вивчення і дослідно-промислової розробки нафтогазоносних надр на шельфі Чорного моря.

«Чорноморнафтогаз» і Shelton Canada Corp. спільно розробляють Західно-Бирючу площу Чорноморського шельфу.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів. ДАТ експлуатує 8 родовищ: 5 на морському (неглибоководному) шельфі Чорного і Азовського морів і 3 - на суші.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебуває в управлінні НАК «Нафтогаз України».

У 2007 році «Чорноморнафтогаз» скоротив чистий прибуток у 20,6 раза порівняно з 2006 роком - до 7,059 млн. грн.