Суд закрив справу проти спікера АРК
21:00, 08 жовтня 2008Крым
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Москаль лишився незадоволеним
|Анатолій Гриценко
Незадоволеним вердиктом суду лишився радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ, мовляв суддя навіть не захотіла як слід вивчити справу. "Суддя пролистала листки, навіть не вивчивши їх, і сказала: "Я закриваю", - сказав Г.МОСКАЛЬ, слова якого цитує канал 24
Голові ВР Криму інкримінувалася безпідставна повторна (протягом року) відмова в наданні ГУ МВС України в АРК і ГУБОЗ МВС України інформації, необхідної для перевірки законності походження коштів, внесених до банківської установи для погашення кредиту в сумі 1,2 млн. грн. У 2007 році А.ГРИЦЕНКО взяв у банку кредит на суму 1,2 млн. грн. для придбання авто представницького класу - Mercedes-Benz S 500 Long.
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