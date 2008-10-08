Суд закрив справу проти спікера АРК

Шевченківський районний суд Києва закрив справу про порушення закону про боротьбу з корупцією головою Верховної Ради АРК Анатолієм ГРИЦЕНКОМ через відсутність складу злочину.

Незадоволеним вердиктом суду лишився радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ, мовляв суддя навіть не захотіла як слід вивчити справу. "Суддя пролистала листки, навіть не вивчивши їх, і сказала: "Я закриваю", - сказав Г.МОСКАЛЬ, слова якого цитує канал 24

Голові ВР Криму інкримінувалася безпідставна повторна (протягом року) відмова в наданні ГУ МВС України в АРК і ГУБОЗ МВС України інформації, необхідної для перевірки законності походження коштів, внесених до банківської установи для погашення кредиту в сумі 1,2 млн. грн. У 2007 році А.ГРИЦЕНКО взяв у банку кредит на суму 1,2 млн. грн. для придбання авто представницького класу - Mercedes-Benz S 500 Long.