21 жінці з Криму та Севастополя присвоєно звання «Мати-героїня»

Рішення Глави держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв почесне звання «Мати-героїня» 21 жінці з АР Крим і Севастополя. Відповідний указ розміщено 8 жовтня на офіційному сайті глави держави. Високе звання присвоєно «за материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку». По Автономній Республіці Крим: БОРИСЕНКО Ларисі Андріївні - матері п`яти дітей, м. Євпаторія ГЕРАСИМЕНКО Людмилі Петрівні - матері тринадцяти дітей, м. Саки ГЕРАСИМЕНКО Наталії Олександрівні - матері восьми дітей, м. Саки ГРИЦЕНКО Ганні Михайлівні - матері п`яти дітей, с.Чистопілля Ленінського району КЛЕВЦОВІЙ Світлані Олександрівні - матері дев`яти дітей, м. Ялта ЛЯНЗІ Ларисі Леонтіївні - матері восьми дітей, м.Євпаторія РОМАНОВИЧ Надії Федорівні - матері одинадцяти дітей, м. Саки ЦАРУК Наталії Леонідівні - матері семи дітей, м.Євпаторія ЯРМАТОВІЙ Хатідже - матері шести дітей, смт Гвардійське Сімферопольського району По місту Севастополю: БЄКТАШЕВІЙ Лімарі Ібрагимівні - матері шести дітей ГАЙ Тетяні Григорівні - матері шести дітей ДУДНІК Галині Олександрівні - матері восьми дітей КАРПОВІЙ Наталі Іванівні - матері п`яти дітей МІРОНОВІЙ Наталі Миколаївні - матері шести дітей МОЗІ Ангеліні Юріївні - матері дев`яти дітей ПРАСОЛОВІЙ Любові Іванівні - матері п`яти дітей РОТАЙСЬКІЙ Ганні Анатоліївні - матері семи дітей СЕЙТХАЛІЛОВІЙ Фатіме Алімівні - матері п`яти дітей СКРИПНИК Ганні Іванівні - матері п`яти дітей ФІАЛКО Ірині Петрівні - матері п`яти дітей ЮЖОВІЙ Поліні Василівні - матері п`яти дітей.

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