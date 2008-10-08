21 жінці з Криму та Севастополя присвоєно звання «Мати-героїня»
Рішення Глави держави
Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв почесне звання «Мати-героїня» 21 жінці з АР Крим і Севастополя.
Відповідний указ розміщено 8 жовтня на офіційному сайті глави держави.
Високе звання присвоєно «за материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку».
По Автономній Республіці Крим:
БОРИСЕНКО Ларисі Андріївні - матері п`яти дітей, м. Євпаторія
ГЕРАСИМЕНКО Людмилі Петрівні - матері тринадцяти дітей, м. Саки
ГЕРАСИМЕНКО Наталії Олександрівні - матері восьми дітей, м. Саки
ГРИЦЕНКО Ганні Михайлівні - матері п`яти дітей, с.Чистопілля Ленінського району
КЛЕВЦОВІЙ Світлані Олександрівні - матері дев`яти дітей, м. Ялта
ЛЯНЗІ Ларисі Леонтіївні - матері восьми дітей, м.Євпаторія
РОМАНОВИЧ Надії Федорівні - матері одинадцяти дітей, м. Саки
ЦАРУК Наталії Леонідівні - матері семи дітей, м.Євпаторія
ЯРМАТОВІЙ Хатідже - матері шести дітей, смт Гвардійське Сімферопольського району
По місту Севастополю:
БЄКТАШЕВІЙ Лімарі Ібрагимівні - матері шести дітей
ГАЙ Тетяні Григорівні - матері шести дітей
ДУДНІК Галині Олександрівні - матері восьми дітей
КАРПОВІЙ Наталі Іванівні - матері п`яти дітей
МІРОНОВІЙ Наталі Миколаївні - матері шести дітей
МОЗІ Ангеліні Юріївні - матері дев`яти дітей
ПРАСОЛОВІЙ Любові Іванівні - матері п`яти дітей
РОТАЙСЬКІЙ Ганні Анатоліївні - матері семи дітей
СЕЙТХАЛІЛОВІЙ Фатіме Алімівні - матері п`яти дітей
СКРИПНИК Ганні Іванівні - матері п`яти дітей
ФІАЛКО Ірині Петрівні - матері п`яти дітей
ЮЖОВІЙ Поліні Василівні - матері п`яти дітей.