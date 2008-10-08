21 жінці з Криму та Севастополя присвоєно звання «Мати-героїня»

22:01, 08 жовтня 2008
Крым
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Рішення Глави держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв почесне звання «Мати-героїня» 21 жінці з АР Крим і Севастополя.

Відповідний указ розміщено 8 жовтня на офіційному сайті глави держави.

Високе звання присвоєно «за материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку».

По Автономній Республіці Крим:

БОРИСЕНКО Ларисі Андріївні - матері п`яти дітей, м. Євпаторія

ГЕРАСИМЕНКО Людмилі Петрівні - матері тринадцяти дітей, м. Саки

ГЕРАСИМЕНКО Наталії Олександрівні - матері восьми дітей, м. Саки

ГРИЦЕНКО Ганні Михайлівні - матері п`яти дітей, с.Чистопілля Ленінського району

КЛЕВЦОВІЙ Світлані Олександрівні - матері дев`яти дітей, м. Ялта

ЛЯНЗІ Ларисі Леонтіївні - матері восьми дітей, м.Євпаторія

РОМАНОВИЧ Надії Федорівні - матері одинадцяти дітей, м. Саки

ЦАРУК Наталії Леонідівні - матері семи дітей, м.Євпаторія

ЯРМАТОВІЙ Хатідже - матері шести дітей, смт Гвардійське Сімферопольського району

По місту Севастополю:

БЄКТАШЕВІЙ Лімарі Ібрагимівні - матері шести дітей

ГАЙ Тетяні Григорівні - матері шести дітей

ДУДНІК Галині Олександрівні - матері восьми дітей

КАРПОВІЙ Наталі Іванівні - матері п`яти дітей

МІРОНОВІЙ Наталі Миколаївні - матері шести дітей

МОЗІ Ангеліні Юріївні - матері дев`яти дітей

ПРАСОЛОВІЙ Любові Іванівні - матері п`яти дітей

РОТАЙСЬКІЙ Ганні Анатоліївні - матері семи дітей

СЕЙТХАЛІЛОВІЙ Фатіме Алімівні - матері п`яти дітей

СКРИПНИК Ганні Іванівні - матері п`яти дітей

ФІАЛКО Ірині Петрівні - матері п`яти дітей

ЮЖОВІЙ Поліні Василівні - матері п`яти дітей.

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