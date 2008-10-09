7 грудня - дострокові вибори

На офіційному сайті Президента України оприлюднено Указ № 911/2008 “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів”.

Як зазначається в указі, датованому 9 жовтня, на засіданні Верховної Ради України 3 вересня 2008 року головою Верховної Ради України було оголошено прийняте 2 вересня 2008 року депутатською фракцією блоку «Наша Україна – Народна самооборона», яка разом з депутатською фракцією «Блок Юлії Тимошенко» сформувала Коаліцію демократичних сил у Верховній Раді України VI скликання, рішення про вихід з цієї коаліції. Внаслідок цього чисельний склад Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України VI скликання зменшився до кількості народних депутатів України, меншої ніж визначено Конституцією України.

У рішенні Конституційного Суду України від 17 вересня 2008 року № 16-рп/2008 у справі про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлено, що «вимога щодо сукупної чисельності народних депутатів України, які у складі депутатських фракцій формують коаліцію депутатських фракцій, стосується як моменту формування коаліції, так і всього періоду її діяльності», зазначається в указі.

При цьому Конституційним Судом України констатовано, що зменшення чисельного складу коаліції депутатських фракцій у будь-який спосіб до кількості народних депутатів, меншої ніж визначено Конституцією України, «тягне припинення її діяльності з моменту настання такого зменшення».

Водночас у цьому Рішенні Конституційного Суду України визначено: «Якщо протягом одного місяця у Верховній Раді України не буде сформовано коаліцію депутатських фракцій (або буде відсутня коаліція депутатських фракцій, яка б відповідала вимогам статті 83 Конституції України), то Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України».

Виходячи з викладеного, керуючись нормою частини шостої статті 83 Конституції України, якою встановлено вимогу до чисельного складу коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, Рішенням Конституційного Суду України від 17 вересня 2008 року № 16-рп/2008 у справі про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України, ураховуючи, що протягом одного місяця, який минув після зменшення чисельного складу Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України VI скликання і припинення її діяльності з моменту настання такого зменшення, у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 Конституції України, відповідно до частини другої статті 77, пункту 1 частини другої статті 90, пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України Президент постановив припинити достроково повноваження Верховної Ради України VI скликання.

Позачергові вибори до Верховної Ради України В.ЮЩЕНКО призначив на 7 грудня 2008 року.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.