Запуск лінії з виробництва хліба
10:53, 09 жовтня 2008Крым
0 0
15.10.2008. - 11.00. Запуск нової універсальної лінії з виробництва хліба на Джанкойському хлібокомбінаті.
У заході візьмуть участь представники влади Криму і міста Джанкой, ВАТ «Кримхліб» і ЗАТ «Холдинг «Т і С».
11.30-12.00 – прес-конференція.
Джанкой, вул. Інтернаціональна, 173 (Джанкойський хлібокомбінат).
Акредитація представників ЗМІ (до 14 жовтня, 16.00) - (044) 494-00-50, J.Sheiko@holding-tic.com.ua (Юлія Шейко).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter