Запуск лінії з виробництва хліба

15.10.2008. - 11.00. Запуск нової універсальної лінії з виробництва хліба на Джанкойському хлібокомбінаті. У заході візьмуть участь представники влади Криму і міста Джанкой, ВАТ «Кримхліб» і ЗАТ «Холдинг «Т і С». 11.30-12.00 – прес-конференція. Джанкой, вул. Інтернаціональна, 173 (Джанкойський хлібокомбінат). Акредитація представників ЗМІ (до 14 жовтня, 16.00) - (044) 494-00-50, J.Sheiko@holding-tic.com.ua (Юлія Шейко).

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