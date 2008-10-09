Головний міліціонер Криму ситий політикою по горло ще з 2004 року

Заступник міністра внутрішніх справ - начальник міліції Криму Микола ІЛЛІЧОВ заявляє, що не дозволить втягнути міліціонерів автономії в політичні провокації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

М.ІЛЛІЧОВ запевнив, що поки він обіймає посаду начальника Головного управління МВС України в Криму, міліцію автономії «в політику ніхто не втягне». «Ніяких провокаційних, незаконних команд і вказівок я виконувати не буду! Ми з народом і законом», - підкреслив керівник кримської міліції.

«Свого часу, в 2004 році, під час президентської кампанії нас втягували (у політику - УНІАН). Спасибі! Ми ситі по горло. Тепер ми цього не допустимо», - додав М.ІЛЛІЧОВ.

Він також заявив, що не знає про якийсь план «300 спартанців» (УНІАН: в інтерв`ю одному з тижневиків міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що знає про план дестабілізації ситуації в Криму, який носить умовну назву «300 спартанців». За словами Ю.ЛУЦЕНКА, план розроблений консультантом Секретаріату Президента і передбачає організацію провокацій, спрямованих проти Чорноморського флоту Росії. Зі свого боку, в СБУ назвали цю заяву «маренням»). «Ніхто мені ніяких команд ні усно, ні письмово не давав. Ні про яких «спартанців» я не знаю», - підкреслив М.ІЛЛІЧОВ.

Він зазначив, що кримська міліція забезпечуватиме охорону громадського порядку під час проведення акцій будь-якою політичною силою.

«Якщо хтось проводитиме свої акції в Криму: чи то ТЯГНИБОК (лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК - УНІАН), чи то ОУН-УПА, чи то комуністи, чи праві, чи ліві радикали, – ми забезпечуватимемо охорону громадського порядку і діятимемо відповідно до закону. Ми поза політикою», - запевнив начальник міліції Криму.