27,6 га землі отримали громадяни і підприємства Сімферополя

В III кварталі 2008 року міською радою Сімферополя надано громадянам, підприємцям і підприємствам 249 ділянок загальною площею понад 27,5 га.

Про це повідомляє прес-центр міської ради із посиланням на дані Комітету з управління земельними ресурсами Сімферопольської міськради.

Так, у власність громадян для обслуговування житлового будинку, господарських споруд в III кварталі надано 188 ділянки загальною площею 11,5881 га.

28 земельних ділянок загальною площею 12,6975 га надано в оренду для здійснення підприємницької діяльності для обслуговування і експлуатації об`єктів нерухомого майна, суб`єктів підприємницької діяльності, які знаходяться у власності.

4 ділянки площею 1,9207 га надано в постійне користування підприємствам і організаціям державної і комунальної форми власності.

Також було надано 29 ділянок (1,3448 га) для ведення садівництва.