25 кримських міліціонерів, які скомпрометували себе, звільнено

Міліція Криму очищує свої лави від працівників, які скомпрометували себе.

«Ми жорстко продовжуємо лінію на очищення своїх лав від тих, хто скомпрометував себе», - наголосив заступник міністра внутрішніх справ - начальник міліції Криму Микола ІЛЛІЧОВ сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, передає кореспондент УНІАН.

За даними М.ІЛЛІЧОВА, за 9 місяців цього року з негативних мотивів звільнено 25 працівників міліції автономії, щодо 20 працівників порушено кримінальні справи.

Так, за наслідками роботи за 9 місяців колегія кримського ГУ МВС звільнила з посад двох начальників районних відділів міліції автономії, двох заступників начальника райвідділів. Крім того, відзначив М.ІЛЛІЧОВ, «багато працівників» покарано в дисциплінарному порядку за ті чи інші порушення в роботі.

Загалом, кажучи про ситуацію на півострові, М.ІЛЛІЧІВ зазначив, що поточного року вчинено менше вбивств, розбійних нападів, грабежів, квартирних крадіжок, ДТП зі смертельним результатом.