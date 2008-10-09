Закон не дишло: прокуратура відновила права 1270 кримчан

1270 незаконних постанов про притягнення до адміністративної відповідальності опротестовано органами прокуратури Криму в ході перевірок, проведених за дев`ять місяців цього року.

"Таким чином, протягом січня - вересня прокуратурою Криму відновлено права більше однієї тисячі двохсот кримчан, яких було незаконно притягнуто до адмінвідповідальності", - інформує прес-служба прокуратури автономії.

За допущені порушення конституційних прав громадян унаслідок неправильного застосування норм адміністративного законодавства за документами прокурорського реагування дисциплінарні стягнення накладено на 553 посадовців правоохоронних і контролюючих органів.

Стосовно правоохоронців і контролерів, які свідомо порушували закон, роблячи показники за рахунок складання фіктивних протоколів про адмінправопорушення, порушено 9 кримінальних справ.