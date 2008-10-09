Тимошенко «погано себе почуває»

Причиною відсутності прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО останнім часом на публіці є її хвороба.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник лідера фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

«Юлія Володимирівна дуже погано себе почуває», - сказав він.

Водночас А.ПОРТНОВ запевнив, що вже найближчим часом прем’єр-міністр з’явиться на публіці.

Як передає Ліга, А.ПОРТНОВ уточнив, що настрій у Ю.ТИМОШЕНКО прекрасний. «Вона обов`язково з`явиться в ЗМІ самим найближчим часом. Вона ж не Брежнєв», - сказав він.