Тимошенко «погано себе почуває»
14:58, 09 жовтня 2008Крым
0 0
Але вона не Брежнєв
|Юлія Тимошенко
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник лідера фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ.
«Юлія Володимирівна дуже погано себе почуває», - сказав він.
Водночас А.ПОРТНОВ запевнив, що вже найближчим часом прем’єр-міністр з’явиться на публіці.
Як передає Ліга, А.ПОРТНОВ уточнив, що настрій у Ю.ТИМОШЕНКО прекрасний. «Вона обов`язково з`явиться в ЗМІ самим найближчим часом. Вона ж не Брежнєв», - сказав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter