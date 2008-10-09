Асмолова стала віце-мером Алушти

Олену АСМОЛОВУ затверджено на посаду заступника міського голови Алушти з питань діяльності виконавчих органів ради. Про це сьогодні повідомляється на офіційному сайті Алушти. Рішення про призначення О.АСМОЛОВОЇ було прийняте днями на сесії міськради Алушти. Нагадаємо, О.АСМОЛОВА колись обіймала посаду першого заступника міністра фінансів Криму, потім – працювала заступником голови Ради міністрів автономії, була депутатом кримського парламенту.

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