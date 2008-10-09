У РФ пошкодували простих українців

У Міністерстві закордонних справ РФ не виключають, що дострокові вибори до Верховної Ради України можуть негативно позначитися на соціально-економічному становищі населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Москві повідомив офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

Він наголосив, що події, які відбуваються в Україні, є внутрішньою справою Української держави, і він не може коментувати цей факт. Водночас А.НЕСТЕРЕНКО зазначив, що багато українців побоюються, що проведення дострокових виборів негативно позначиться на соціально-економічному становищі.

“На жаль, вирішення проблем українців, мається на увазі, передусім у соціально-економічному плані, перебуває на другому плані, оскільки зараз потрібно провести парламентські вибори в країні, і лише після цього парламент зможе ухвалювати ті рішення, які стосуються до кола цих питань”, - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.