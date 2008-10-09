Недільна школа для дівчаток відкрилася в Сімферополі
17:46, 09 жовтня 2008Крым
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Учбовий день складається з 3 уроків
При Свято-Троїцькому жіночому монастирі Сімферополя відкрилася недільна школа для дівчаток.
Як повідомляє сьогодні прес-служба Сімферопольської і Кримської єпархії (УПЦ МП), уроки проводитимуться по суботах та неділях у класах, обладнаних всім необхідним для повноцінного навчання.
Учбовий день складається з 3-х уроків - Закон Божий, творчість, спів.
Прийом дівчаток 6-12 років для навчання в школі продовжується.
Недільна школа відкрилася з благословення митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря.
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