Недільна школа для дівчаток відкрилася в Сімферополі

При Свято-Троїцькому жіночому монастирі Сімферополя відкрилася недільна школа для дівчаток.

Як повідомляє сьогодні прес-служба Сімферопольської і Кримської єпархії (УПЦ МП), уроки проводитимуться по суботах та неділях у класах, обладнаних всім необхідним для повноцінного навчання.

Учбовий день складається з 3-х уроків - Закон Божий, творчість, спів.

Прийом дівчаток 6-12 років для навчання в школі продовжується.

Недільна школа відкрилася з благословення митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря.