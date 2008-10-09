Політичні акції відлякують інвесторів від Севастополя - УНП

Голова Кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН висловлюється категорично проти намірів деяких організацій Севастополя провести 4 листопада «Російський марш».

«Російські марші», політичні пікетування, бійки представників різних політичних сил лише утверджують негативний стереотип Севастополя серед інвесторів, як небезпечного міста, де небажано ні відпочивати, ні вкладати гроші», - вважає О.ФОМУШКІН, слова якого цитує прес-служба УНП.

«Севастополь має всі шанси стати справжньою економічною та туристичною перлиною Криму, якщо, в першу чергу, місцеві мешканці зрозуміють, що майбутнє міста – це не Чорноморський флот, не політичні провокації, а стабільний політичний та економічний розвиток міста», – переконаний представник Української народної партії.

«Самі мешканці Севастополя мають усвідомити, що для економічного розвитку міста потрібна не ескалація політичної напруги, а політична стабільність», – підкреслює О.ФОМУШКІН.