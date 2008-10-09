АМКУ вимагає зниження цін на пальне

18:10, 09 жовтня 2008
Крым
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Комітет: для цього є всі підстави

Антимонопольний комітет України (АМКУ) закликає вітчизняних нафтотрейдерів вжити заходів щодо відповідного зменшення роздрібних цін на пальне.

Як інформує прес-служба АМКУ, так, лише за вересень світові ціни на нафту знизилися на 13%. При цьому, дана тенденція, яка має місце з кінця літа поточного року, зберігається і нині.

«До того ж, відомо, що Російська Федерація офіційно знизила вивізне мито на нафту і нафтопродукти відповідно на 6,5% та 6%, що також є підставою для перегляду вітчизняними нафтотрейдерами роздрібних цін на пальне», - йдеться уповідомленні.

«Сьогодні є всі підстави для того, щоб вартість пального відповідно знизилася, і це має реально відчути кожен українець. Ми закликаємо операторів ринку нафтопродуктів не затягувати зі зниженням цін, а адекватно відреагувати на ринкову ситуацію. Антимонопольний комітет «тримає руку на пульсі», і я прошу нафтотрейдерів пам’ятати це», - заявив виконувач обов’язків голови комітету Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

З початку року органи АМКУ розглянули близько 30 справ про порушення конкуренційного законодавства на ринках нафтопродуктів, до відповідальності притягнуто понад 300 операторів.

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