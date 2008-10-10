Погода в Криму на 10-12 жовтня

Вночі заморозки

10-12 жовтня в Криму без опадів, інформує Український гідрометцентр. У п`ятницю, 10 жовтня, на півострові вдень 13-18° тепла, вночі 5-10° тепла, вночі та вранці місцями туман, вітер північно-західний 3-8 м/с. У суботу в Криму вдень 12-17° тепла, вночі 3° морозу - 2° тепла, вітер північно-східний 3-8 м/с. У неділю на півострові вдень 12-17° тепла, вночі 4° морозу - 1° тепла, вітер північно-східний 5-10 м/с.

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