ЧФ Росії відмовчується

Служба інформації та громадських зв`язків Чорноморського флоту Російської Федерації не підтверджує, але й не спростовує інформацію про посилення ЧФ РФ охорони навігаційно-гідрографічних об`єктів у Криму.

Про це кореспонденту УНІАН у телефонній розмові повідомив представник прес-служби ЧФ Росії, коментуючи відповідну інформацію в ряді українських ЗМІ.

«Я не підтверджую, але й не спростовую цю інформацію», - сказав представник прес-служби, утримавшись від подальших коментарів.

Нагадаємо, в ЗМІ з`явилася інформація про те, що ЧФ Росії посилює охорону на всіх підконтрольних об`єктах навігації та гідрографії в Криму.

Раніше про можливі провокації щодо навігаційно-гідрографічних об`єктів, які знаходяться в користуванні російського Чорноморського флоту заявили деякі українські політики.