4 туристів врятовали в Криму

В кримських горах в районі Ялти врятовано 4 туристів, які заблукали.

Як говориться в повідомленні прес-служби кримського управління МНС, двоє жителів Харкова, піднявшись на гору Аю-Даг, заблукали та вийшли на труднопрохідні скельні схили. Група рятувальників МНС врятувала туристів. Медичної допомоги харків`яни не потребували.

Крім того, двоє туристів заблукали в районі водоспаду Учан-Су. Як повідомляє прес-служба МНС України, відпочивальники із Донеччини (із міста Краматорськ) були знайдені альпіністами МНС, після чого супроводжені до місця відпочинку.