У Криму загинула дівчинка-пішохід
10:55, 10 жовтня 2008Крым
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На дорогах Криму напередодні під колесами автівок загинули двоє пішоходів.
Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ Криму, пішоходи загинули в Раздольненському та Ялтинському регіонах автономії.
Так, на автодорозі Роздольне – Євпаторія під колесами автомобіля Daewoo загинула 11-річна дівчинка з Джанкойського району автономії. «Пішохід раптово вийшла на проїжджу частину», - говориться в повідомленні ДАІ.
На дорозі Ялта-Севастополь загинув 47-річний чоловік з Ялти. Водій автівки з місця події зник. Прийнятими заходами встановлений та затриманий. Водієм автомобіля Nissan виявилася жінка -мешканка смт Форос, 1956 року народження.
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