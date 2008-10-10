У Криму загинула дівчинка-пішохід

На дорогах Криму напередодні під колесами автівок загинули двоє пішоходів.

Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ Криму, пішоходи загинули в Раздольненському та Ялтинському регіонах автономії.

Так, на автодорозі Роздольне – Євпаторія під колесами автомобіля Daewoo загинула 11-річна дівчинка з Джанкойського району автономії. «Пішохід раптово вийшла на проїжджу частину», - говориться в повідомленні ДАІ.

На дорозі Ялта-Севастополь загинув 47-річний чоловік з Ялти. Водій автівки з місця події зник. Прийнятими заходами встановлений та затриманий. Водієм автомобіля Nissan виявилася жінка -мешканка смт Форос, 1956 року народження.