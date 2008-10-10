У Севастополі недоїмка до ПФУ знизилася до 8 млн. грн.

У Севастополі з липня по вересень на 2 млн. грн. знизилася недоїмка до Пенсійного фонду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник Головного управління ПФУ в Севастополі Тетяна КРАВЦОВА на засіданні колегії Севастопольської міської державної адміністрації.

За її словами, ця недоїмка на сьогодні найнижча серед регіонів України - 8 млн. грн., з них 2 млн. грн. становить борг Будівельного управління Чорноморського флоту РФ.

За інформацією Т.КРАВЦОВОЇ, якщо на січень 2008 року заборгованість становила 5,5 млн. грн., (793 платники-боржники), то на 1 липня сума боргу збільшилася до 10,5 млн. грн., як по юридичних особах, так і по громадянах-підприємцях (902 боржники). На сьогодні борг становить 8 млн. грн.

За словами начальника Головного управління, зниження заборгованості на 2 млн. грн. відбулося «в основному за рахунок Будівельного управління ЧФ РФ» після того, коли керівник і бухгалтер Будівельного управління ЧФ РФ були попереджені про те, що у ПФУ ”немає іншого виходу, як збанкрутити Будівельне управління”.

За інформацією Т.КРАВЦОВОЇ, на сьогодні в Севастополі найбільшими боржниками перед ПФУ є Будівельне управління Чорноморського флоту (2 млн. грн.), підприємства «Ера», «Молот», комунальні підприємства, Балаклавській філіал Феодосійського заводу, КБ «Радіозв`язок», ДАК «Хліб України», «і 208 тис. грн. нам винні підприємці міста».

Як зазначила керівник Управління ПФУ, «в розрізі регіонів України, звичайно, ми сьогодні маємо найменшу заборгованість”.

Втім, зазначила вона, ”сьогодні на виплату пенсій нам кожного місяця потрібно 130 млн. грн., на рік нам треба 1,5 млрд. Ми збираємо на рік 1 млрд. грн. Виникає питання: а де взяти ще 0,5 млрд. грн.? Природно, нас дотує Київ… Але мені завжди говорять: у вас же є недоїмка, ви працюйте з нею».

Одним словом, підсумувала Т.КРАВЦОВА, «так чи інакше, ми всі повинні боротися з недоїмкою».