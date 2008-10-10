Файнгольд-молодший «намилив лижі» до Києва. Лікуватися...

Депутат міськради Сімферополя Йосип ФАЙНГОЛЬД збирається привезти свого сина Віталія до Києва на операцію, повідомляє газета "Сегодня"

ФАЙНГОЛЬД-старший заявив виданню, що про підписку про невиїзд йому нічого невідомо і вже найближчим часом він збирається привезти сина на лікування в одну із столичних клінік. "Через травми, отримані під час ДТП, у нього виникли гематоми головного мозку, і йому повинні зробити декілька операцій", - каже депутат.

Й.ФАЙНГОЛЬД говорить, що, не дивлячись на порушення кримінальної справи стосовно сина, його поки не можна вважати винним, оскільки останнє слово повинні сказати слідство і суд. "Це рядове ДТП і я не можу зрозуміти, чому піднятий довкола цього такий галас", - додав він.

Тим часом адвокат Андрій ФЕДУР повідомляв виданню, що Файнгольд-молодший зможе покинути Сімферополь тільки з дозволу слідства, інакше суд може посилити для нього запобіжний захід.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня вночі в районі залізничного вокзалу Сімферополя сталася аварія за участю мотоцикла «Сузукі» та автомобіля Bentley, за кермом якого знаходився 24-річний В.ФАЙНГОЛЬД. Удар автомобіля був такої сили, що мотоцикл розірвало на шматки. Bentley продовжив некерований рух і зіткнувся ще з двома автомобілями. Внаслідок ДТП загинула водій мотоцикла. Водій Bentley, за даними ДАІ, дістав струс головного мозку.

На похорони Г.Мішуткіної приїхали байкери з міст Криму та регіонів України. У Г.Мішуткіної залишилася малолітня дочка.

Із В.ФАЙНГОЛЬДА взята підписка про невиїзд, заявив 9 жовтня на прес-конференції в Сімферополі заступник міністра внутрішніх справ України - начальник міліції Криму Микола ІЛЛІЧОВ.

«Кримінальна справа порушена стосовно особи (В.ФАЙНГОЛЬДА – УНІАН), йому обрано запобіжний захід – підписка про невиїзд. Сьогодні він знаходиться вдома, за першим дзвінком він з’являється на допити до слідчого», - зазначив начальник кримської міліції.

На сьогодні в справі проводяться ряд експертиз. «Автотехнічна експертиза, криміналістична експертиза вузлів та агрегатів автомобіля Bentley, (експертиза) технічного стану цього транспортного засобу, трасологічна експертиза», - сказав М.ІЛЛІЧОВ.

Слідством вилучені зразки крові з подушки безпеки автомобіля В.ФАЙНГОЛЬДА. При цьому, зазначив керівник міліції автономії, експертиза проводиться за межами Криму.