Nestle переконує українців в безпеці своєї продукції

Всі дитячі молочні продукти компанії «Nestle» поставляються на ринок України зі Швейцарії, Німеччини, Іспанії і Фінляндії, і їх якість не підлягає сумніву.

Про це заявив на прес-брифінгу директор з корпоративних зв`язків Nestle в Україні і Молдові Геннадій РАДЧЕНКО.

За його словами, компанія звертає увагу на якість своєї продукції у зв`язку з появою у ряді ЗМІ інформації про виявлення меламіну в молочних продуктах на ринку Китаю. (Нагадаємо, у вересні в Китаї в дитячих молочних сумішах була виявлена небезпечна речовина – меламін. Всього в результаті вживання отруєної суміші постраждали 54 тис. дітей, з них більш як 100 перебували у тяжкому стані. Отруєне молоко також було виявлене в Гонконгу. Меламін також був виявлений у йогуртах, морозиві і розчинній каві – УНІАН).

«Ми відповідаємо за якість своєї продукції в усьому світі, зокрема – і в Україні. Згідно з результатами моніторингу заявляємо, що на українському ринку немає навіть фальсифікатів нашої продукції. Щоб зняти занепокоєність, запевняємо, що ніяких продуктів дитячого харчування і кондитерських виробів з Китаю «Nestle Україна» не імпортує», - заявив Г.РАДЧЕНКО.

Він підкреслив, що на даний час для того, щоб зняти будь-які спекуляції з приводу молочних продуктів, задіяних у виробництві компанії, Nestle відправляє всі зразки сировини на тестування до Німеччини.

«Це винятково наша ініціатива, оскільки в Україні немає законодавчих норм, що регламентують допустимий рівень змісту меламіну. Це тестування проводитиметься в Німеччині, оскільки в Україні немає відповідних лабораторій. Ми впевнені в якості своєї продукції, але ми - відповідальний виробник, і тому вважаємо за необхідне це зробити», - сказав Г.РАДЧЕНКО.

Також він повідомив, що компанія використовує сухе молоко тільки українських постачальників, які пройшли ретельний відбір і виробляють виключно сертифіковану продукцію.

Довідка УНІАН. Nestle – найбільша в світі компанія з виробництва продуктів харчування. На даний час компанія налічує 481 фабрику і промислове підприємство в 87 країнах світу.

Свою діяльність в Україні Nestle почала з відкриття представництва в 1994 р. У травні 2003 року була заснована компанія «Nestle Україна».

З 1998 року Nestle S.A. володіє контрольним пакетом Львівської кондитерської фабрики «Світоч» (96,89% акцій) і з грудня 2003 року - 100% акцій компанії ”Волиньхолдинг” (ТМ «Торчин»).

Одним із основних досягнень «Nestle Україна» останніх років стало будівництво заводу з виробництва холодних соусів у Луцьку, який планується здати в експлуатацію наступного року.