На виборах Севастополь знову стане предметом політичної боротьби

Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН вважає, що у зв`язку з позачерговими виборами Севастополь знову стане предметом політичної боротьби.

Як передає УНІАН, про це він заявив на засіданні колегії міськдержадміністрації, інформуючи присутніх про Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА № 911/2008 від 09.10.2008 про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів до українського парламенту на 7 грудня 2008 року.

«Із сьогоднішнього дня ми починаємо жити в умовах нової політичної реальності, яка впливатиме на всі сторони нашої діяльності. Тепер всі політики дивитимуться на будь-який крок влади через призму виборів», – сказав В.КАЗАРІН, припустивши, у зв`язку з цим, що цілий ряд питань, які має вирішувати МДА як виконавчий орган, «просуватиметься досить складно». На його думку, зокрема, це стосуватиметься питання про комунальні тарифи.

«Ця виборча кампанія буде надзвичайно запеклою. Ціна мандата буде висока… Севастополь, на жаль, знову стане предметом політичної боротьби. Кожна з політичних сил використовуватиме Севастополь, його реально існуючі, а часто – вигадані проблеми у своїх інтересах», – зазначив перший заступник голови Севастопольської МДА.

В.КАЗАРІН у зв`язку з цим побажав підлеглим «витримки у спілкуванні з політиками, депутатами, кандидатами в депутати».