Школи Севастополя отримають 170 комп`ютерів і 2 автобуси

17 загальноосвітніх шкіл Севастополя до кінця року буде дооснащено новим комп`ютерним устаткуванням. Місто також отримає два нові шкільні автобуси.

Про це заявив начальник управління освіти та науки Севастопольської міської державної адміністрації Микола ЧЕРБАДЖІ, передає УНІАН.

За словами М.ЧЕРБАДЖІ, 17 комп`ютерних комплексів, кожний з яких складається з 10 комп`ютерів, одержать міські школи, які найбільше потребують технічного переоснащення.

Кошти на придбання техніки в розмірі 802,7 тис. грн. було одержано за рахунок державної субвенції, виділеної Севастопольському регіону в 2008 році за програмою «Комп`ютеризація».

«За рівнем комп`ютеризації наших шкіл ми поступаємося лише Києву», – зазначив М.ЧЕРБАДЖІ.

Він також повідомив, що відповідно до програми «Шкільний автобус», поточного року буде куплено два нові автобуси – для школи села Орлине Балаклавського району та для школи в селищі Андріївка Нахімовського району міста (вартість одного шкільного автобуса, розрахованого на 25 посадочних місць, становить 305 тис. грн.)

Як повідомили УНІАН у відділі у справах преси та інформації міської державної адміністрації, з 2004 по 2006 рік за державною програмою «Шкільний автобус» Севастополь отримав 4 автобуси для шкіл сільської місцевості.