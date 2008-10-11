Севастополь нежартома зазбирався до вільної зони

У Севастополі розпочала роботу група з розробки проекту створення в місті вільної економічної зони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив в.о. голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН на відкритті 19-ї Асамблеї Міжнародного Чорноморського клубу (МЧК).

За інформацією В.КАЗАРІНА, до складу цієї групи увійшли представники «реально існуючих у світі вільних економічних зон: це і Сінгапур, і Гонконг, і Куала-Лумпур, і Дубаї, й інші регіони».

За його словами, «через 2,5 місяці ми плануємо цей проект презентувати Президенту України й Севастополю».

В.КАЗАРІН також висловив надію, «що й підготовка цього проекту, й - у разі отримання схвалення з боку Президента - його реалізація також стануть предметом спільної діяльності щодо нашого поважаному клубу (МЧК - УНІАН). Нам здається, що наша організація - одна з тих організацій, яка могла б у спільних інтересах, для обопільної вигоди допомогти реалізувати цей проект».

В.о. голови Севастопольської держадміністрації також зазначив, що, на думку керівництва виконавчої влади міста, створення ВЕЗ надасть економічному розвитку Севастополя «новий поштовх».

***Міжнародний Чорноморський клуб – це неурядова громадська організація, що має статус спостерігача при Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) і консультативний статус при Економічній і культурній раді ООН.

Клуб створено для зміцнення й розвитку ділової співпраці між містами-портами країн Чорноморського басейну в 1992 році. Севастополь став членом клубу в 2000 році.