МВС: висловлювання про вбивства українців в Криму - провокація

Висловлювання про вбивства українців в Криму не відповідають дійсності, провокують міжнаціональну ворожнечу і мають провокаційний характер, заявляє прес-служба МВС України.

«Сьогодні в інтернет-мережі було розповсюджено висловлювання лідера одного з громадських об’єднань Дмитра КОРЧИНСЬКОГО (лідер партії "Братство" - ред.) про те, що начебто в Криму цього року було скоєно кілька вбивств українців на національному грунті й наводяться жахливі подробиці «знущань над українцями», - йдеться у повідомленні.

МВС заявлє, що цього року в Автономній Республіці Крим не було скоєно жодного вбивства з мотивів національної неприязні як до українців, так і до представників інших національностей.

«А інформація КОРЧИНСЬКОГО щодо вирізання на грудях жертв висловів на кшталт «смерть Украине» є плодом хворобливої уяви автора таких заяв», - кажуть у МВС.

ГУ МВС України в АРК просить Службу безпеки України та органи прокуратури дати правову оцінку висловлюванням Д.КОРЧИНСЬКОГО.