Посилення контролю за Чорноморським флотом не було

Міністерство закордонних справ України не розсилало органам внутрішніх справ ніяких рекомендацій з посилення контролю за військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Про це у коментарі «Дзеркалу тижня» заявив посол з особливих доручень МЗС України Віктор СЕМЕНОВ.

«Жодного документа про встановлення міліцейських будок та інших страшилок, про які повідомляється, не розсилалося», — заявив посол, коментуючи відповідні публікації у ЗМІ.

За словами дипломата, в МЗС відбулася нарада, присвячена питанню виконання Указу Президента України і супутніх йому нормативних документів, що регламентують відносини ЧФ з виконавчими органами України.

«Був розісланий протокол наради, де органам указувалося на чітке виконання своїх функцій відповідно до законодавства. У цьому протоколі — усього п’ять пунктів, і нічого, подібного до опублікованих страшилок, там немає», — наголосив В.СЕМЕНОВ.

«Єдине, що відповідає дійсності, — це оперативно інформувати МЗС про правопорушення, якщо такі будуть. Але це ж зрозуміло — ми повинні так само оперативно реагувати, ми ж ведемо переговори», — додав В.СЕМЕНОВ.

Посол також вказав на те, що опубліковані в ЗМІ «цитати з рекомендацій» були використані проти України. «Природне бажання держави шанувати її суверенітет і виконувати законодавство подаються як провокаційні дії», — підкреслив він.

Всі заяви про провокації стосовно ЧФ дипломат назвав або «плодом збудженої уяви», або старанно відпрацьованою політичною «уткою», причому «не нашого походження». «Напевно, комусь не сподобалося, що після багатомісячної перерви сторони домовилися про поновлення переговорного процесу», — припустив посол з особливих доручень МЗС України.