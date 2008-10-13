Що хвилює севастопольців?

Севастопольців хвилюють проблеми економічного і комунального характеру.

Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного групою соціологів під керівництвом доктора соціологічних наук професора Тетяни ХРІЄНКО.

Як повідомляє Відділ у справах преси та інформації Севастопольської міськдержадміністрації, на думку севастопольців, першочерговими міськими проблемами сьогодні є ремонт житлового фонду (63,5%), зростання цін (63%) і вартість проїзду в транспорті (62,5%).

У першу десятку питань, що хвилюють городян, також увійшли прибирання сміття (59%), освітлення вулиць і будинків (57%), ремонт лікарень (53%), комунальні тарифи і платежі (51%), безробіття (43%), ремонт доріг (41,5%) і підготовка міста до опалювального сезону (41%).

Земельні проблеми хвилюють 39% опитаних і лише 14% стурбовані протистоянням міськдержадміністрації і міськради Севастополя.

В опитуванні взяли участь 1947 респондентів.