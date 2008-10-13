Урочистий спуск на воду нового судна пройде в Керчі

17 жовтня в Керчі пройде святковий спуск на воду і церемонія хрещення судна «Sarah».

Судно побудоване суднобудівельним заводом «Залив» за замовленням норвезького суднобудівельного холдингу Ulstein. Вартість проекту з будівництва судна для Ulstein Group складає більше 11 млн. євро.

Як повідомляє прес-служба ВАТ «Залив», ця подія приурочена до 70-річного ювілею заводу.

За даними прес-служби заводу, свою присутність на урочистій церемонії підтвердили міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН, міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ, міністр промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ та ін.

В рамках заходу також відкриє двері Музей трудової слави заводу, а у концертній програмі свята візьмуть участь група «Воплі Відоплясова» і співак Олександр ПОНОМАРЬОВ.

***Прибуток ВАТ «Залив» в 2007 році склав 3,7 млн. грн., а обсяг виробництва - 151,6 млн. грн. Очікується, що в 2008 році обсяг виробництва складе 300 млн. грн., а прибуток – 5 млн. грн.