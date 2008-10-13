Янукович осідлав улюбленого коника

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що його сила ніколи не відмовиться від ідеї надання російській мові статусу другої державної.

Як повідомляє сайт партії, В.ЯНУКОВИЧ назвав «спробами посіяти невіру» в колі виборців «різні спекуляції й перекручування фактів, покликані переконати людей у тому, що Партія регіонів нібито готова відкласти розгляд питань про надання російській мові статусу другої державної».

Він підкреслив, що ПР зробить усе, щоб, «одержавши конституційну більшість (300 голосів - УНІАН) у парламенті, прийняти закон про російську мову як про другу державну в Україні».