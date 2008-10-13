11 тисяч п`яних водіїв зловили на дорогах Криму цього року
12:57, 13 жовтня 2008Крым
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ДАІ закликає не сподіватися на «авось»
Цього року працівники кримської ДАІ виявили на дорогах автономії більше 11 тисяч водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп`яніння.
Про це сьогодні повідомляє прес-служба Управління ДАІ Криму.
«Нетверезими «наїзниками» на території Кримського півострова цього року здійснено 116 автоаварій, в яких загинули або постраждали люди», - додає прес-служба кримської ДАІ.
ДАІ автономії закликає водіїв не сподіватися на «авось».
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