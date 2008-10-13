Нацбанк «заморозив» депозити

Національний банк України з 13 жовтня частково обмежив активні операції банків, заборонив дострокове виконання договорів за вкладами і ввів п`ятипроцентний коридор коливань курсу на готівковому ринку, повідомляє Reuters із посиланням на постанову НБУ.

Нацбанк роз`яснює, що ввів обмеження ”з метою нейтралізації впливу зовнішньої фінансової кризи”.

”З 13 жовтня 2008 року (банки – УНІАН) зобов`язані обмежити здійснення активних операцій в обсягах, досягнутих кожним із них на цю дату”, – йдеться в постанові.

Обмеження не стосуються вкладень у державні облігації, депозитні сертифікати Нацбанку й операцій на міжбанківському ринку.

Одночасно Нацбанк наказав банкам уникати повернення коштів раніше термінів, визначених у договорах із контрагентами.

”Виконувати зобов`язання по всіх видах договорів із залучення коштів у будь-якій валюті тільки в разі настання терміну завершення зобов`язань”, – зазначено в постанові НБУ. В разі завершення терміну гроші повинні повертатися негайно.

Також Нацбанк обмежив маржу між курсом купівлі й продажу готівкової валюти – 5%. Нацбанк попередив, що каратиме за купівлю валюти на імпорт, який не завозиться на територію України, а також у разі авансових платежів за імпорт, окрім критичного.

Водночас Нацбанк дозволив банкам здійснювати власні операції з купівлі іноземної валюти за гривні в межах встановлених лімітів відкритої валютної позиції, якщо у банку є зобов`язання, за якими настав термін виконання.

Нацбанк також скасував 20-процентне обов`язкове резервування по коштах в іноземній валюті, залучених банками на короткий термін.