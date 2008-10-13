Ющенко закликав губернаторів не піддаватися на провокації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до голів обласних державних адміністрацій із дорученням забезпечити як політичну, так і економічну стабільність на місцях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з губернаторами.

Зокрема, говорячи про підготовку до позачергових виборів до Верховної Ради, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що «ми всі з вами відповідаємо за нормальне проведення виборів, забезпечення, у тому числі, матеріально-технічної та організаційної роботи».

Президент наголосив на незмінності своєї позиції: позачергові вибори - це хоч і радикальний, але конституційний і демократичний шлях подолання кризи. Оцінку роботі парламенту VI скликання мають дати громадяни, і лише позачергові вибори відновлять довіру до парламенту, впевнений В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО оцінив спроби БЮТ блокувати виборчий процес як щонайменше безвідповідальні кроки, а реальною причиною блокування назвав страх вийти до виборця.

У такій ситуації, «коли окремі політичні сили системно нагнітають паніку і лунають заклики до акцій непокори», Президент доручив головам ОДА забезпечити як політичну, так і економічну стабільність на місцях.

«Прошу не піддаватися на жодну провокацію. Ваша місія як президентської команди, моєї команди, тримати під контролем ситуацію у довіреному вам регіоні», - сказав Президент. Він також підкреслив: «Дуже часто ми була єдина політична сила, яка виборювала національні пріоритети».

Він закликав голів облдержадміністрацій до скоординованих дій та командної роботи, а також усвідомлення особливої відповідальності, що покладається на них у поточний момент.

Говорячи про ускладнення у банківському та фінансовому секторах України, Президент наголосив, що однією з їх причин стала «слабка бюджетна політика» уряду. «На жаль, вина уряду, допущена у бюджетній політиці 2008 року, привела до того, що зараз ми повинні бути всі залучені до подолання викликів, які сьогодні вже намітилися. Безумовно, до цього фону додалася ще й світова фінансова криза», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що сьогодні державні інституції повинні зайняти консолідовану позицію і до кінця цього тижня виробити спільний план дій для мінімізації впливу на український ринок світової фінансової кризи. «Нацбанк, уряд, банківська система повинні вийти до кінця цього тижня на конкретний план дій, де кожен робить свою роботу», - сказав Президент.