У Севастополі викрили афериста, який незаконно продав підприємство

13:53, 13 жовтня 2008
Крым
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Збитки складають понад 27 млн. грн.

У Севастополі незаконним шляхом продали одне з підприємств - дії завдали збитки на суму понад 27,3 млн. гривень.

Як повідомляє прес-служба МВС, працівниками Державної служби боротьби із економічною злочинністю викрито в Севастополі власника одного з підприємств. Між ним та представниками ще одного товариства на певних умовах було укладено договір купівлі-продажу підприємства. Однак умови не були виконані покупцем, а державний реєстратор райдержадміністрації одного з районів міста у порушення умов договору та Закону України “Про державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб” вписав відповідні зміни до Єдиного державного реєстру.

Прокуратурою Севастополя порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).

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