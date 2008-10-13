У Севастополі викрили афериста, який незаконно продав підприємство

У Севастополі незаконним шляхом продали одне з підприємств - дії завдали збитки на суму понад 27,3 млн. гривень.

Як повідомляє прес-служба МВС, працівниками Державної служби боротьби із економічною злочинністю викрито в Севастополі власника одного з підприємств. Між ним та представниками ще одного товариства на певних умовах було укладено договір купівлі-продажу підприємства. Однак умови не були виконані покупцем, а державний реєстратор райдержадміністрації одного з районів міста у порушення умов договору та Закону України “Про державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб” вписав відповідні зміни до Єдиного державного реєстру.

Прокуратурою Севастополя порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).