Вокзального «перевертня» засуджено до 6 років

Суд виніс вирок першому із 13 працівників лінійного відділу міліції на станції «Сімферополь», які били та грабували приїжджих.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Криму, рішенням Залізничного районного суду Сімферополя оперуповноваженого відділення кримінального розшуку ЛВМ на станції «Сімферополь» засуджено до 6-ти років позбавлення волі.

Зібрані слідчим відділом прокуратури Криму докази вини молодшого лейтенанта міліції повністю підтвердилися в суді. «Підсудного визнано винним в тому, що 14 грудня 2007 року він за попередньою змовою з особою, яка нині перебуває в розшуку, незаконно затримав на залізничному вокзалі Сімферополя пенсіонера МВС, доставив до дільниці, де побив і відібрав кошти у розмірі 400 грн.», - йдеться у повідомленні прокуратури.

Міліціонер також позбувся звання і можливості впродовж трьох років обіймати посади в органах внутрішніх справ. Крім того, він повинен відшкодувати моральні збитки, завдані потерпілому.

Рішення суду підсудний може оскаржити, вирок не вступив в законну силу, додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, на початку весни 2008 року працівники Служби внутрішньої безпеки на Придніпровській залізниці та в Криму, прокуратури та СБУ викрили низку працівників ЛВМ на станції «Сімферополь», які в 2007-2008 роках із застосуванням фізичного насильства привласнювали майно громадян.

Кримінальну справу стосовно молодшого лейтенанта міліції, який побив пенсіонера МВС, виділену в окреме провадження, було направлено до суду на початку вересня.

У середині вересня слідчий відділ прокуратури закінчив розслідування злочинів решти 12-ти співробітників ЛВМ на станції «Симферополь». 17 вересня справу 12 «перевертнів» направлено до Залізничного райсуду для розгляду по суті. До кримінальної справи, за даними прокуратури, увійшов 21 епізод злочинної діяльності.