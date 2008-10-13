Кримчанам відшкодовано 33,5 млн. грн. заборгованості із зарплати

Прокуратурою Криму цього року відшкодовано громадянам понад 33,5 млн. грн. заборгованості із заробітної плати.

Як повідомили в прес-службі прокуратури АРК, велику частину цієї суми - 32,2 млн. грн. - погашено заходами некримінального характеру в ході проведення прокурорських перевірок.

За фактами безпідставної невиплати заробітної плати та грубого порушення законодавства про працю органами прокуратури Криму порушено 33 кримінальні справи (30 із них вже розслідувано й направлено до суду).

За 9 місяців поточного року на порушення законодавства органами прокуратури Криму внесено 400 документів реагування, за результатами розгляду яких до відповідальності за знехтуване право на працю притягнуто 402 посадовці.

Поточного року прокурори пред`явили в інтересах жителів автономії 770 позовних заяв про стягнення заборгованості із зарплати. За розглянутими судами вимогами прокуратури кримчанам виплачено 1,5 млн. грн.