МДА Севастополя вимагає від міськради переглянути тарифи

Севастопольська міська державна адміністрація повторно звернулася до міської ради з пропозицією переглянути комунальні тарифи в бік їх збільшення у 2-3 рази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови міської державної адміністрації Мирослав САГАЙДАК.

«Є закон України про житлово-комунальні послуги, в якому сказано, що орган місцевого самоврядування затверджує тарифи, а пропозиції представляють підприємства, що є виробниками тих чи інших послуг. Тому ми повторно звернулися до міськради від імені підприємств «Севастопольводоканал», «Севастопольтеплоенерго», а найближчим часом подамо і від наших ремонтно-екслуатаційних підприємств, аби все-таки були прийняті до уваги наші пропозиції, пропозиції наших підприємств, і щоб міська рада на сесійному засіданні (таке засідання заплановане на завтра, 14 жовтня - УНІАН) все-таки розглянула це питання і прийняла конкретне рішення», - сказав М.САГАЙДАК.

За його словами, «ми вважаємо, що сьогодні іншого виходу, як підвищувати тарифи, просто немає».

Інакше ми міський бюджет витрачатимемо в нікуди, тобто, час ітиме, а капітальний ремонт, реконструкцію і модернізацію наших систем життєдіяльності ми не зможемо здійснювати, адже практично весь бюджет ітиме на дотації наших підприємств, на виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв, що може привести до краху ЖКГ, чого ми найбільше боїмося. Наша система теплопостачання морально застаріла, і вимагає кардинальної реконструкції», - сказав він.

Тому, додав заступник голови виконавчої влади міста, «наша вимога залишається тою самою, і я думаю, що депутати міської ради, котрі є і жителями нашого міста, врешті-решт, зрозуміють нас, і ми повинні спільно, разом з населенням міста, знаходити шляхи вирішення і модернізувати наші системи».

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН заявив, що міська рада Севастополя відмовляється розглядати питання про підвищення тарифів, і при цьому нічого не пропонує натомість. За його словами, «голова міськради Валерій САРАТОВ надіслав нам лист, у якому пропонує, щоб ми рішенням суду зобов`язали міську раду змінити тарифи».

У той же час, як підкреслив С.КУНІЦИН, «нас не влаштовують ніякі листи міської ради, адже в міськради немає підстав не розглядати проект постанови». «Рішень може бути два: або розглядають і говорять «відмовляємо», але рішенням сесії, не листом, або розглядають і затверджують такі чи якісь інші тарифи», - сказав голова міськадміністрації.