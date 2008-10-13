Литвин допускає можливість зриву дострокових виборів

Лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН допускає можливість зриву дострокових парламентських виборів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, відповідаючи на запитання журналістів.

«Допускаю (що Президент може відмінити указ про дострокові вибори – УНІАН), адже кожна людина при владі діє за принципом: я при владі, я слово дала, я можу його назад забрати або тимчасово взяти його назад, а потім продемонструвати, що воно діє», - сказав В.ЛИТВИН.

Він також зазначив, що, перш ніж ухвалювати такі серйозні рішення, як розпуск парламенту, мала відбутися «серйозна розмова». «Необхідно, щоб спочатку відбулася серйозна розмова, потім приймалося не менш серйозне рішення. І серйозної розмови, і серйозних рішень поки що не було», - сказав В.ЛИТВИН.

Він також зазначив, що в сьогоднішній ситуації домінують політичні емоції, а ставку роблять не на закон, а «на своїх суддів».