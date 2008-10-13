Литвин чекає на виборах-2008 «неординарних рухів тіла»

Лідер Народної партії, народний депутат Володимир ЛИТВИН не сумнівається, що під час кампанії по дострокових виборах у Верховну Раду України будуть різні провокації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Те, що провокації будуть, у цьому ні в кого сумнівів немає», - сказав В.ЛИТВИН, зазначивши, що виборча кампанія буде жорсткою.

За його словами, ця кампанія супроводжуватиметься пошуком якихось «неординарних рухів тіла» з тим, щоб або привернути людей на свій бік, або відлякати людей від політичної сили суперників.

В.ЛИТВИН також сказав, що викид компромату – це «святе» в політичному житті України.

Відповідаючи на запитання журналістів, лідер Народної партії назвав нереальним оголошення імпічменту Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ і зазначив, що не бачить правових підстав для запровадження прямого президентського правління в країні.

При цьому В.ЛИТВИН зазначив, що Президент, розпустивши парламент, узяв на себе основну відповідальність за те, як розвиватимуться процеси в Україні. А, на думку В.ЛИТВИНА, ситуація в країні «з урахуванням світових процесів і внутрішніх економічних процесів» тільки погіршуватиметься.