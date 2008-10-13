Коли відновлять подачу гарячої води в Севастополі, знають у Куніцина

У Севастополі з 20 жовтня планується відновити подачу населенню гарячої води.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Мирослав САГАЙДАК.

«Одночасно для подачі гарячої води працюватимуть «Севастопольтеплоенерго» і Севастопольська ТЕЦ. Тим самим, ми практично випробуємо нашу систему теплопостачання у більш прохолодний час», - сказав представник керівництва виконавчої влади міста.

М.САГАЙДАК зазначив, що станом на 13 жовтня «як був борг за газ у розмірі 24 млн. 280 тис. грн., так і залишається».

Водночас він висловив сподівання, що місто розрахується в повному обсязі за спожитий газ, як того вимагає Кабінет міністрів України, НАК «Нафтогаз України». За словами М.САГАЙДАКА, влада міста сподівається, «що розрахунок буде здійснений».

За його інформацією, комунальне підприємство «Севтеплоенерго» на сьогодні вже одержало частину грошей від продажу прав оренди земельних ділянок.

«Завтра відбудеться сесія міської ради, на якій в черговий раз будуть розглянуті зміни до бюджету міста, і ми сподіваємося, що депутати підтримають наші пропозиції і внесуть зміни, які дозволять нам розплатитися з боргом, що утворився в результаті подачі тепла в минулому опалювальному сезоні», - сказав М.САГАЙДАК.

Він додав, що Севастопольська ТЕЦ розрахувалася за спожитий газ у повному обсязі, і виходить на роботу в режимі регенерації, з сьогоднішнього дня вона одержала ліміт газу.

Голова Севастопольської міської адміністрації Сергій КУНІЦИН сьогодні на апаратній нараді підтвердив інформацію М.САГАЙДАКА.

«Ми зараз погасимо наявні борги, почнемо подавати гарячу воду, і будемо готові подавати тепло», - сказав С.КУНІЦИН.

За його словами, «якщо бюджет буде переглянутий, і 26 млн. грн. одержимо, я так думаю, місяці півтора ми протримаємося. Якщо додаткових ресурсів за рахунок продажу прав оренди не буде, тоді перед нами стоятиме вибір: або перегляд бюджету і пошук дотацій для компенсації різниці тарифів, або підвищення тарифів».

Як повідомляв УНІАН, подача гарячої води населенню Севастополя була припинена цього року із закінченням у місті опалювального сезону.