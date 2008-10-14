«Промінвестбанк» можуть продати

Тимчасовий адміністратор «Промінвестбанку» Володимир КРОТЮК не виключає залучення до банку стратегічного інвестора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

“Ведуться переговори, наскільки мені відомо, з кількома потенційними інвесторами", - сказав В.КРОТЮК.

За його інформацією, ряд акціонерів банку (8-10 фізичних осіб - резидентів) сконцентрував близько 80% акцій банку, цей пакет і може бути проданий.

Він також зазначив, що серед претендентів можливим інвестором може виступити російська компанія, назву якої не було озвучено.

Тимчасовий адміністратор підкреслив, що «Промінвестбанк» ввів обмеження на видачу готівкових коштів за своїми платіжними картами через банкомати і каси. Так, у банкоматах і через каси банку один раз на добу можна зняти по одній тисячі гривень. Він додав, що проблем з готівковими коштами у банку немає, фінустанова має достатньо активів, щоб справитися з своїми зобов`язаннями перед фізичними особами.

При цьому В.КРОТЮК закликав клієнтів не вилучати кошти з банку. "Я звертаюся до населення, звертаюся до суб`єктів підприємницької діяльності з проханням не забирати вклади з банку", - сказав В.КРОТЮК.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня НБУ ввів тимчасову адміністрацію в «Промівестбанку», тимчасовим адміністратором призначений заступник голови Нацбанку Володимир КРОТЮК.

Раніше, 30 вересня, Національний банк України ухвалив рішення про виділення «Промівестбанку» стабілізаційного кредиту у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн., з яких банку на 7 жовтня було виділено 2 млрд. грн.

“Рейдерська атака на банк стала причиною панічних настроїв вкладників і дострокового відкликання вкладів населення, що викликало ускладнення при проведенні платежів. У зв`язку з цим правління Національного банку України, уважно вивчивши ситуацію, ухвалило рішення про рефінансування ліквідності банку в розмірі 5 млрд. гривень», - зазначалося в прес-релізі НБУ.