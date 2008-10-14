4,4 тис. га кримської землі не дала розбазарити прокуратура

У ході перевірок законності та обґрунтованості рішень про розпорядження земельними ресурсами Криму прокуратурою дано зворотний хід майже тисячі рішень.

«Місцеві органи влади та самоврядування відмовилися від 946 своїх рішень, які було скасовано за протестами прокуратури. Таким чином попереджено незаконне розпорядження землею загальною площею 4,4 тис. га», - повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

За 9 місяців органами прокуратури Криму у порядку нагляду за додержанням природоохоронного законодавства порушено 115 кримінальних справ.

Найчастіше кримінально-правові заходи доводилося застосовувати за фактами порушень законодавства в сферах охорони земельних і лісових ресурсів - відповідно 46 і 32 кримінальних справ, тваринного світу - 23 і надр - 20.

Зокрема, у сфері охорони тваринного світу більше всього фактів незаконного вилову риби, а також рапана. «Крім того, зафіксовані факти незаконного полювання на птахів, зокрема червонокнижних», - йдеться у повідомленні.