Психологічний трилер «Луна Луна» знімають у Криму

Кіностудія «Ялта-Фільм» працює над створенням психологічного трилера – фільм має назву «Луна Луна».

Як повідомили УНІАН у прес-службі кіностудії, знімальний період в Криму продовжиться до середини листопада.

«Дія фільму відбувається в 1991 році. На тлі загальної кризи в країні показані взаємини героїв – молодих, вільних і багатих дітей дипломатів і послів СРСР, які відпочивають в Криму на державній дачі. Під час переломних подій серпня 1991-го у молодих людей розгортається своя, особиста трагедія взаємин», - розповіли на «Ялта-Фільм» про сюжет проекту.

За даними прес-служби кіностудії, в психологічному трилері грають Ліза БОЯРСЬКА (знімалася у фільмах «Іронія долі. Продовження», «Адміралъ» і т.д.), Костянтин КРЮКОВ («9 рота», «Нульовий кілометр»), Артем СЕМАКІН («Міни у фарватері»), Іван НІКОЛАЄВ («9 рота», «С.С.Д.») та інші.

Продюсери проекту - Олександр ШВИДКОЙ і Артур НОВІКОВ.