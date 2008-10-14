Від органів влади вимагають здійснювати цензуру в ЗМІ, - Томенко

Рішення Ради національної безпеки та оборони України та Указ Президента щодо заходів із забезпечення конституційних виборчих прав громадян України під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України містять пряму вказівку на здійснення цензури в засобах масової інформації.

Про це кореспонденту УНІАН заявив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

Він нагадав, що одним з пунктів рішення РНБО, яке закріплене Указом Президента, Кабінет міністрів, Рада міністрів Криму, обласні, Київські та Севастопольські міські держадміністрації зобов’язані вжити заходів для недопущення маніпулювання суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації.

“Це положення є безпрецедентним в історії України. Ще ніколи Рада національної безпеки не зобов’язувала органи виконавчої влади контролювати ЗМІ на предмет того, чи поширюють вони недостовірну, неповну або упереджену інформацію”, - сказав заступник голови ВР.

М.ТОМЕНКО наголосив, що вищевказані органи, з гідно з чинним законодавством, не мають жодних повноважень щодо контролю за ЗМІ. Заступник голови ВР зауважив, що на виконання цього положення обласні державні адміністрації будуть вимушені моніторити діяльність ЗМІ та розсилати вказівки, що вони вважають за неповну або упереджену інформацію.

“Тому це рішення містить вказівку та надає право органам влади здійснювати цензуру в ЗМІ”, - сказав М.ТОМЕНКО.