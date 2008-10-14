У Криму акція проти УПА закінчилася сутичкою

Акція проти святкування 66-ої річниці створення Української повстанської армії (УПА) закінчилася сьогодні в Сімферополі сутичкою.

14 жовтня, як відомо, відзначається річниця створення УПА, крім того, цього дня православні святкують Покрову Пресвятої Богородиці.

Як передає кореспондент УНІАН, вранці представники національно-патріотичних сил прийшли до храму Святих Рівноапостольних князя Володимира і Ольги Української православної церкви Київського патріархату для проведення молебну з нагоди православного свята й панахиди в пам`ять про загиблих воїнів УПА.

Тим часом, біля входу в храм зібралися близько 100 активістів Комуністичної партії, Блоку Наталії Вітренко, Російської громади Криму, Союзу офіцерів Криму, партії «Союз» і Соцпартії.

Охороняли громадський порядок на площі біля будівлі і безпосередньо перед входом до храму 30 правоохоронців.

Супротивники УПА виступали під транспарантом: «Неофашизм не пройде!», співали пісню «Вставай страна огромная!» і періодично скандували прихильникам Української повстанської армії, які знаходилися в храмі: «Виходь, бити не будемо!», «Бандерівцям немає місця в Криму!».

Через якийсь час декілька активістів національно-патріотичних сил спробували вийти з храму, проте не всім це вдалося. Ймовірно, частина прихильників УПА вийшла з храму через другий вихід, залишаючись непоміченими для комуністів і їхніх політичних союзників.

Активісти КПУ, Блоку Вітренко перекривали головний вихід храму близько 3 годин. Близько полудня було здійснено спробу вивести з храму декілька людей. У цей момент сталася бійка, в хід пішли яйця. Від яєць більше за інших постраждали міліціонери. «Незрозуміло чому, люди, які тут стояли (біля храму – УНІАН), кинулися на працівників міліції. Немає ж нікого, окрім працівників міліції. Забруднили одяг і все», - сказав у коментарі журналістам начальник міліції громадської безпеки Криму Микола ФЕДОРЯН.

Лідер Кримської організації Блоку Вітренко, депутат парламенту автономії Валерій ІВАНОВ заявив журналістам, що прихильникам УПА не місце в Криму, саме тому його сила й низка інших проводили сьогодні акцію протесту. «Хай собі веселяться на Західній Україні, хай собі роблять (свята – УНІАН) там, де їх підтримують, а тут (у Криму – УНІАН) нестабільність нам не потрібна», - сказав В.ІВАНОВ.

Крім того, декілька десятків супротивників УПА весь ранок чергували біля пам`ятника Шевченку, де спочатку хотіли проводити свій мітинг представники правих сил. Проте, за даними правих, міська влада відмовила їм у проведенні мітингу на площі перед пам`ятником Шевченку, запропонувавши інше місце для проведення акції – на бульварі Леніна.

Як повідомив по телефону кореспонденту УНІАН лідер Кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН, молебень у храмі вдалося провести, а свою акцію праві мають намір організувати після обіду біля пам`ятника Шевченку.

Як повідомляв УНІАН, торік під час акції до річниці УПА в Сімферополі відбулися сутички між активістами правих і лівих сил. Серйозно ніхто не постраждав.