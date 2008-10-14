Кредитування виробничої сфери буде обмежене - експерт

Слід чекати обмеження кредитування виробничої сфери у зв`язку з набуттям чинності постанови Національного банку України про заборону дострокового розірвання договорів за банківськими депозитами (№ 319 від 11 жовтня).

Таку думку висловив голова правління ВАТ «Хрещатик» Дмитро ГРИДЖУК у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН.

Він також зазначив, що для стабілізації ситуації на фінансовому ринку країни необхідно вжити заходів на макроекономічному рівні: «Проти інфляції, для розвитку сфер економіки». «Це дасть можливість збільшити обсяг грошей і можливість самообслуговуватися», - говорить експерт.

Цю постанову НБУ експерт розцінює як один із ефективних кроків для стабілізації фінансового ринку. «Нацбанк своєю постановою призупинив панічні настрої людей для того, щоб не нарощувати проблему, яка могла б виникнути ще через внутрішній чинник. У всіх економіках у всіх країнах практикують такі дії. Ця практика абсолютно позитивна», - зазначає Д.ГРИДЖУК.

За його словами, у разі потреби зняття грошей з депозитного рахунку (оплата товарів, які надійшли, навчання, лікування), банки видаватимуть кошти.

Банкір назвав позитивним чинником збільшення розміру відшкодування по вкладах громадян із Фонду гарантування вкладів фізичних осіб із нинішніх 50 тис. грн. до 150 тис. грн.

Нагадаємо, голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО виступає за значне збільшення Фонду гарантування вкладів фізосіб. «Ми готові на сьогоднішній день різко збільшити суму Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», - сказав П.ПОРОШЕНКО, підкресливши, що ця сума гарантуватиме вклади вкладникам усіх українських банків.

П.ПОРОШЕНКО повідомив, що в цьому питанні одержано підтримку з боку голови НБУ та уряду. «Я впевнений, що цю ідею підтримає й парламент», - сказав він, додавши, що рішення ВР має ухвалити на цьому тижні.

П.ПОРОШЕНКО підкреслив, що кошти для цього будуть використані за рахунок доходів Нацбанку.